A enfermeira Aline Nadagi, de 46 anos, e o ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis, Rodrigo Elicker, de 42, foram internados em estado gravíssimo após um acidente doméstico com álcool, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo, devido a gravidade das queimaduras, eles foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), na capital.\nO acidente aconteceu por volta das 18h de sábado (27). Um familiar de uma das vítimas disse à TV Anhanguera que Aline estava com o marido mais um grupo de amigos em um condomínio para um churrasco. O POPULAR apurou que Rodrigo Elicker é amigo do casal.\nContudo, ao tentarem acender a churrasqueira com álcool, o fogo teria atingido outra embalagem com álcool e explodiu, atingindo as duas vítimas, conforme a apuração da TV.