-enfermeira_bets_marido (1.3426627)\nA enfermeira Raquel Maria se emocionou ao relatar, em um vídeo publicado nas redes sociais na quarta-feira (24), como o vício em apostas esportivas, as chamadas bets, levou o marido, o tenente da Polícia Militar de Goiás Danilo Lopes Negrão, de 41 anos, a enfrentar uma grave depressão e morrer após acumular dívidas com os jogos (veja o vídeo acima).\nA gente tentou, de alguma forma, ajudar ele a sair desse vício. Só que, infelizmente, não teve um desfecho bom, porque levou a vida dele”, lamentou.\nSegundo Raquel, o policial começou a apostar durante a Copa do Mundo de 2022. Ela contou que, no início, ele chegou a ganhar dinheiro, mas, com o tempo, passou a perder grandes quantias e a contrair empréstimos para continuar jogando.\n"Ele começou ganhando, mas depois perdeu muito dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele já jogava ali de imediato. Foi muito dinheiro", relatou.