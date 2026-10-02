Comandante de navio Iran Peixoto morreu em restaurante de Goiânia (Reprodução/Instagram de Iran Peixoto)\nUma enfermeira que estava em um restaurante de um shopping de Goiânia tentou reanimar o comandante da Marinha Mercante Iran Peixoto Martins Costa, de 39 anos, depois que ele passou mal no estabelecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, a profissional prestou os primeiros socorros ao oficial até a chegada das equipes de emergência. Iran teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no último domingo (27).\nDe acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao restaurante, a enfermeira e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tentavam reanimar o comandante. As manobras de reanimação continuaram por cerca de uma hora, mas Iran não resistiu. Nas redes sociais, a família informou que a causa da morte ainda não foi identificada. Após o óbito, o corpo foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Chácara do Governador para que o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) realizasse os procedimentos necessários.