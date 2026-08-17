A enfermeira Maristela Magalhães Aires, de 38 anos, que morreu após passar mal em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, deixa um legado de dedicação, compromisso e amor pela profissão, segundo a amiga e ex-colega de trabalho Rose Melo. Ao POPULAR, Rose contou que Maristela foi levada para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), onde morreu.\nEra uma pessoa alegre, muito dedicada ao trabalho e amava a família. Era muito querida por todos [...] Maristela deixa não apenas saudade, mas também um legado de dedicação, compromisso, cuidado e amor à profissão. Sua presença marcou colegas, pacientes e todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua caminhada”, afirmou Rose.\nO POPULAR entrou em contato com o Hugo para saber a causa da morte da enfermeira, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.