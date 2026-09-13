Enfermeira goiana morre com a mesma doença rara de influenciador Lito Sousa (Arquivo pessoal/Elizabeth Nunes)\nAntes de receber o diagnóstico definitivo da Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), mesma enfermidade do influenciador Lito Sousa, a enfermeira Érika Fernandes Viana, de 51 anos, iniciou o tratamento do quadro como se fosse labirintite. A profissional de saúde morreu em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, em decorrência do avanço rápido da doença. As informações foram apuradas pelo repórter Addan Vieira, do g1 Goiás, com a técnica de enfermagem Elisabete Nunes, amiga próxima de Érika.\nDe acordo com Elisabete, os primeiros sintomas apareceram em dezembro do ano passado, com tonturas frequentes. "Desde dezembro, ela começou a sentir uma tontura, e aí essa tontura foi aprofundando. Ela foi perdendo os movimentos das pernas, é igualzinha à doença do Lito", explicou.