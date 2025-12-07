Natália Carla Alves, de 32 anos, enfermeira que morreu após um acidente na BR-060, em Acreúna, é lembrada pela madrinha e amiga como uma jovem “alegre, meiga e muito responsável”. Ela trabalhava em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Verde e havia sido aprovada recentemente em um concurso público para atuar no Hospital Municipal de Acreúna.\nAmigas há mais de 15 anos, Danila Alves contou que a jovem se destacava pela educação, pela beleza e pelo carinho com que tratava todos ao redor.\nEla era incrível, amorosa. Sempre começava os áudios dizendo: ‘bença, minha maravilhosa’. Era linda por fora e por dentro”, disse.\nEnfermeira morre após acidente enquanto ia para o trabalho na BR-060, em Acreúna\nFilha de empresários que morreu em acidente na GO-070 era 'generosa e cheia de planos', dizem amigos