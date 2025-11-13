O enfermeiro Rafael Ferreira, de 28 anos, foi surpreendido ao ganhar um iPhone 17 Pro de um paciente misterioso, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Ao POPULAR, o profissional contou que o mimo, acompanhado de um bilhete anônimo, foi totalmente inesperado.\nVocê cuidou bem de mim. Você é um excelente profissional. Merece muito mais, obrigado. Fui paciente seu”, escreveu o paciente, que não revelou sua identidade.\nSegundo Rafael, o presente foi entregue no hospital em que ele trabalha nesta quarta-feira (12), dia de sua folga. Contudo, como ele estava próximo do local, foi pessoalmente buscá-lo.\nDecoração, brindes e sorteios já são apelo às compras de Natal\nVídeo mostra mulher caindo de paraquedas durante voo, em Anápolis\nEnfermeiro de UPA fica ferido após acidente com cilindro de oxigênio\n"Na hora eu pensei que fosse até minha mãe, porque meu aniversário é final do mês, ela mora fora do país. Mas liguei pra ela e não era ela”, disse.