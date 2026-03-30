-ceres_enfermeiro_ambulancia.mp4 (1.3392496)\nQuem atua na linha de frente da saúde conhece bem a dualidade da rotina: há dias de calmaria e dias de "tempestade". Para o enfermeiro goiano Daniel França, de 29 anos, a segunda opção parece ser o padrão. Fenômeno nas redes sociais nesta semana, o profissional viralizou com vídeos bem-humorados gravados nos bastidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Ceres, em Goiás. Com leveza, Daniel mostrou os detalhes da ambulância e desabafou sobre sua fama de "ímã" de ocorrências complexas.\nEm entrevista ao O POPULAR, Daniel França explicou que utiliza o humor como ferramenta para suavizar a rotina e melhorar a tensão do ambiente. Segundo o enfermeiro, fazer piadas é uma estratégia para "quebrar o clima" e tranquilizar pacientes que chegam ao atendimento em estado de apreensão.