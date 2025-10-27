-_ENGAVETAMENTO (1.3328782)\nNeste domingo (26), um engavetamento de carros no Jardim América, em Goiânia, deixou seis pessoas feridas. A artesã Ivone Araújo, de 46 anos, relatou ao g1 que o sinal estava fechado, quando uma caminhonete veio em alta velocidade e bateu nos carros parados no semáforo. Um vídeo mostra as imagens áreas do acidente e como ficaram os carros (assista acima).\nO nome dos feridos não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem.\nÔnibus com 50 pessoas cai no Rio Tocantins; motorista morre afogado\nCarro de vigilante anda sozinho e destrói galeria de ex-prefeitos em Jaraguá\nDuas pessoas morrem após carreta invadir pista e causar batida na BR-452, diz PRF\nSegundo o Corpo de Bombeiros, quatro carros e duas motos se envolveram no acidente, que aconteceu no semáforo da Avenida C-14 com a Praça C-170, informou a artesã.