Jerlane Ribeiro, de 32 anos (Reprodução / Instagram Jerlane Ribeiro)\nUma engenheira civil, de 32 anos, morreu em Flores de Goiás, no nordeste do estado, e causou comoção na comunidade. A mulher foi identificada pelo primo Luan Torres como Jerlane Ribeiro. De acordo com o familiar, a causa da morte foi relacionada a uma embolia pulmonar. O local do velório e do enterro não foram divulgados até a última atualização desta reportagem.\nA morte de Jerlane foi divulgada nesta quinta-feira (23). Conforme Luan, ela estava fazendo tratamento para se recuperar de uma queda repentina. Em meio às várias homenagens em memória de Jerlane, o primo publicou nas redes sociais que a profissional foi uma das maiores perdas da vida dele.\nA quem sempre acreditou em mim, me incentivava incansavelmente, que me fez acreditar em mim mesmo. Irmãos de mães diferentes [...] Sempre me apoiou. Hoje se tornou uma das minhas maiores perdas. Te amo eternamente, prima”, escreveu Luan.