Gabriel Pamphilly de Lima Rezende e caminhonete após acidente (Reprodução/Instagram Gabriel Rezende e Divulgação/Polícia Militar)\nO engenheiro agrônomo Gabriel Pamphilly de Lima Rezende, de 27 anos, que morreu após bater a caminhonete contra uma árvore na GO-239, "era um amor de pessoa". A afirmação foi feita ao POPULAR pela namorada do jovem, a também engenheira agrônoma Aline Michelle.\nEm seu perfil em uma rede social, Aline postou um vídeo em homenagem ao namorado. A publicação mostra um grupo de romeiros orando para Nossa Senhora da Penha, título atribuído à Virgem Maria, venerada pelos católicos. Aline revelou que escreveu a oração para Gabriel e ele tinha o hábito de carregar a anotação na carteira. "Te amo para sempre, meu amor", diz a legenda da publicação.\nO acidente, que aconteceu na madrugada desse domingo (28), foi em um ponto da rodovia próximo ao trevo de acesso à GO-164, no sentido Bandeirantes. Segundo a Polícia Militar, Gabriel perdeu o controle da direção e, em seguida, a caminhonete saiu da pista, batendo contra uma árvore. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas o jovem não resistiu e morreu ainda no local.