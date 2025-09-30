-Casal Gabriel e Aline (1.3318519)\nO engenheiro agrônomo Gabriel Pamphilly de Lima Rezende, de 27 anos, que morreu em um acidente na GO-239, sonhava em se casar e construir uma família. A informação foi compartilhada com o POPULAR pela namorada do jovem, a também engenheira agrônoma Aline Michelle da Silva, de 30 anos. Ela revelou que os dois estavam juntos há oito anos e que a música do casal era "Anjo Da Madrugada" (assista acima).\nO vídeo mostra vários registros de Gabriel e Aline juntos. Em alguns, ele aparece vestido como muladeiro, pois fazia parte da Comitiva Boca Quente, criada em 2009. "Gabriel era uma pessoa ímpar, muito trabalhador e íntegro. Ele amava a Comitiva Boca Quente, da qual era devoto de Nossa Senhora da Penha", explicou Aline.\nNessa segunda-feira (29), Gabriel foi enterrado em Uirapuru, no norte goiano, em um momento cercado de comoção. Além dos familiares, os muladeiros da Comitiva Boca Quente também estavam presentes para prestar as últimas homenagens ao jovem. "Fizemos um enterro com a mula dele e o irmão dele foi puxando", disse Aline.