Tony Alexandre Ribeiro Prado e carro em que ele estava (Reprodução/Instagram Tony Prado e Divulgação/PRF)
Um engenheiro civil de 36 anos morreu após um acidente na BR-414, em Cocalzinho de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Tony Alexandre Ribeiro Prado invadiu a contramão e bateu em uma carreta bitrem carregada com calcário. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O motorista da carreta de 35 anos também foi socorrido em estado moderado.
Por não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde do ferido até a última atualização desta reportagem.