-Vídeo (1.3454420)\nO engenheiro Gustavo de Paula da Cunha Matos, de 50 anos, que morreu em um acidente na GO-020, também era coordenador de tênis e deixou sua marca na história. De acordo com o Country Clube, Gustavo era extremamente querido e tinha uma capacidade especial de aproximar as pessoas e transformar o esporte. Gustavo morreu após o carro em que ele estava bater de frente com uma carreta e pegar fogo em Goiânia. A Polícia Civil investiga o caso.\nUma pessoa que deixou sua marca na história e, principalmente, no coração de muita gente do nosso clube.Gugu era daqueles que faziam diferença por onde passava. Sorriso largo, alto astral, amigo de todos e extremamente querido, tinha uma capacidade especial de aproximar as pessoas e transformar o esporte também em amizade, convivência e união. Mais do que organizar competições, Gugu ajudava a unir uma comunidade inteira em torno do tênis", publicou o clube nas redes sociais.