O engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, de 24 anos, morreu horas após se casar, em Goiânia. A cerimônia aconteceu no último dia 28 de março e, segundo amigos e familiares, ficará marcada 'como um dos dias mais lindos' de sua vida. A causa da morte não foi divulgada.\nNas redes sociais, pessoas próximas prestaram homenagens e destacaram a importância daquele momento vivido por ele.\nHoje, o que fica em todos nós é a dor da saudade… mas também a certeza de que ele viveu um dos momentos mais especiais da sua história”, escreveu a celebrante da cerimônia.\nA notícia gerou grande comoção. Nos comentários, amigos expressaram tristeza pela perda repentina do engenheiro. “Não consigo comentar, porque conheço e convivi com esse casal que era amor e alegria”, disse uma internauta.\nMorte de empresário em acidente na GO-010 causa comoção nas redes sociais