A celebrante do casamento do engenheiro eletricista Matheus Vicente, de 24 anos, que morreu horas após a cerimônia do evento, em Goiânia, escreveu no texto de homenagem nas redes sociais que o jovem viveu ‘um dos momentos mais especiais da sua história’. Ainda conforme Adriana Ramos, o dia foi ‘inesquecível’ e carregado de ‘sorrisos, emoção e presença divina’.\nFoi um dia inesquecível… cheio de sorrisos, de emoção, de presença divina e cercado por pessoas que ele amava profundamente. Hoje, o que fica em todos nós é a dor da saudade, mas também a certeza de que ele viveu um dos momentos mais especiais da sua história”, escreveu a celebrante.\nEm alguns registros da cerimônia, Matheus aparece emocionado, mas sempre carregando um sorriso no rosto. O casamento aconteceu no último dia 28 de março em um espaço de festas na capital. A causa da morte não foi divulgada.