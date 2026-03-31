Engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia havia se casado no dia 28 de março; amigos e familiares prestaram homenagens ao jovem descrito como "cheio de luz" (Reprodução/Instagram de Matheus Vicente Correia)\nO jovem que morreu após se casar, Matheus Vicente Correia, é descrito como brincalhão, divertido e uma pessoa cheia de luz. O engenheiro eletricista se casou no último dia 28 de março. A causa da morte não foi divulgada.\n“É inacreditável... um jovem cheio de luz, sonhos! Era uma pessoa muito querida”, disse uma conhecida em homenagem ao engenheiro eletricista, em suas redes sociais.\nEngenheiro eletricista morre horas após se casar em Goiânia\nMorte de empresário em acidente na GO-010 causa comoção nas redes sociais\nMorte de estudante de odontologia após infarto gera comoção em Iporá\nNas redes sociais, a cerimonialista e celebrante que realizou o casamento, Adriana Ramos, prestou solidariedade à noiva e a família.