Engenheiro estava alegre e curtindo o final de semana com os amigos antes de morrer. (Reprodução/ Redes Sociais Nercival Soares)\nO engenheiro ambiental Nercival Soares de Oliveira Lellis Neto, de 31 anos que trabalhava na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), morreu neste sábado (30), disse a amiga. Ele estava em um condomínio localizado às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. O homem passava o final de semana com os amigos quando começou a se sentir mal, contou Thaynara Andrade ao POPULAR. Ele foi levado ao Hospital Municipal de Abadiânia, onde recebeu tentativas de reanimação, mas não resistiu.\nAo POPULAR, a Polícia Técnico-Científica (PTC) informou que o médico solicitou exames complementares para concluir a causa da morte. A Polícia Civil (PC) disse para reportagem que a morte foi natural, mas que pode investigar o caso a depender dos exames. Já a Polícia Militar (PM), falou que não havia sinais de trauma ou agressão física. O Corpo de Bombeiros não foi acionado.