Engenheiro Nercival Soares Neto na Chapada dos Veadeiros. (Reprodução/Instagram Nercival Neto)\nO engenheiro ambiental Nercival Soares Neto, de 31 anos, que morreu após passar mal no Lago Corumbá IV, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), prestava serviços à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Em nota, o órgão lamentou o caso e afirmou que Nercival era um profissional dedicado e comprometido. Inicialmente, a causa da morte foi apontada como parada cardiorrespiratória (leia a nota da Goinfra na íntegra ao final da reportagem).\nNercival morreu no último sábado (30). Segundo a amiga Thaynara Andrade, o rapaz tinha ido passar o final de semana com ela e outras pessoas em um condomínio que fica às margens do lago. Até então, o passeio estava normal. Porém, em certo momento, o engenheiro foi encontrado desacordado.