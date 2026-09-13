O engenheiro civil Gustavo de Paula da Cunha Matos, de 50 anos, que morreu em um acidente na GO-020, em Goiânia, já havia perdido um irmão em uma batida de carro. Segundo o tio, Dolzonan Matos, o pai de Gustavo enfrenta agora a segunda perda de um filho em circunstâncias semelhantes.\nEm entrevista à TV Anhanguera, Dolzonan contou que a morte de Gustavo representa uma nova tragédia para a família.\nÉ um dia de muita tristeza para toda a família. Já é o segundo filho que meu irmão perde em condições semelhantes, ambos em acidentes automobilísticos”, desabafou.\nEngenheiro civil que morreu em acidente na GO-020 também era coordenador de tênis e 'deixou sua marca na história'\nMotorista que morreu em acidente na GO-020 era engenheiro\nMotorista morre após carro bater de frente com carreta e pegar fogo na GO-020; vídeo