O ensino médio da rede estadual de Goiás atingiu, na avaliação realizada em 2025, sua maior nota na história do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – 5,0 pontos. A evolução foi comemorada, mas, no ranking geral dos Estados, não foi suficiente para segurar a liderança obtida em 2023: o Paraná chegou à nota 5,1 e reassumiu o posto que havia ocupado em 2021 e cedido dois anos depois.\nO resultado do Ideb 2025 foi divulgado nesta quarta-feira (5) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC). Os números mantêm a educação goiana entre as melhores do Brasil nessa etapa do ensino básico, que teve como média nacional a pontuação de 4,3 – a maior já alcançada no País, mas ainda distante da meta de 4,9, que deveria ter sido atingida em 2021.