O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou nesta sexta-feira (1º) por um procedimento cirúrgico para reparo do manguito rotador do ombro direito. De acordo com o boletim médico, a cirurgia ocorreu sem intercorrências. Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília, sob observação clínica e para controle da dor.\nO procedimento é voltado ao tratamento de uma lesão considerada comum na ortopedia. O manguito rotador é um conjunto de quatro tendões localizados na região do ombro, responsáveis pelos movimentos de rotação e por manter a articulação firme e estável durante os movimentos, segundo o ortopedista Maurício Raffaelli, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo.\nO rompimento dessas estruturas está entre as causas mais frequentes de dor no ombro. O quadro pode variar de inflamações e lesões parciais até rupturas completas. A indicação cirúrgica ocorre quando há dor importante e perda de função, com limitação para movimentar o braço.