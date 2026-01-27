-VÍDEO: Quem era diretora de empresa (1.3365805)\nA diretora de empresa Isabelle de Jesus Monteiro, morreu após passar mal enquanto estava na piscina de um resort em Rio Quente, no sul de Goiás, na última quinta-feira (22). Kyka, como era conhecida, era diretora financeira de uma empresa provedora de internet de fibra óptica e estava hospedada com a família quando perdeu a consciência. A seguir, veja a cronologia dos fatos conforme as informações apuradas até o momento.\nQuinta-feira (22)\nIsabelle estava hospedada com a família no Rio Quente Resorts. Em determinado momento do dia, ela foi à piscina do hotel, onde permanecia em área de água rasa. Segundo nota divulgada pelo resort, a hóspede “interagia com a família normalmente em água rasa quando perdeu a consciência”.\nDiretora de empresa morreu após passar mal e perder a consciência em piscina, diz resort