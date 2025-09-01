Preso no sábado (30) após ser flagrado com um veículo de luxo com queixas de apropriação indébita e pendências de IPVA e multas, o ex-piloto de Fórmula 1 e apresentador Tarso Marques foi liberado após pagar fiança.\nEm seu perfil nas redes sociais, ele disse que não é dono do carro e que não sabia das pendências nem que o veículo estava sem placa no momento do flagrante.\nO carro, um Lamborghini Gallardo, também tinha valores atrasados de licenciamento. Tarso foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.\nPrisão\nTarso foi abordado por policiais militares que atuavam na Operação Direção Segura na madrugada de domingo (31), por volta das 3h, na ponte Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Segundo a PM, o carro estava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais.