-VÍDEO: Delegado e coronel trocam farpas (1.3325899)\nO tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Edson Luís Sousa Melo Rocha, conhecido como Edson Raiado, e o delegado da Polícia Civil (PC) Carlos Alfama, movimentaram as redes sociais nos últimos dias ao trocarem fortes acusações. O desentendimento começou em torno da soltura de Jonas Alves de Sousa, de 28 anos, suspeito de matar a namorada Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47. Após a repercussão do caso, os dois servidores foram afastados das funções (assista acima).\nPrimeiro, Alfama publicou um vídeo em seu perfil onde analisou as falas do promotor de Justiça Danni Sales, de Bela Vista de Goiás, sobre o suposto feminicídio. Na postagem, o investigador explicou que a soltura de Jonas ocorreu porque o prazo de flagrante (24 horas) havia se esgotado e ainda não existia mandado de prisão preventiva.