Imóvel abandonado tinha dois pavimentos e era motivo de preocupação da vizinhança, por tráfico e furtos (Diomício Gomes / O Popular)\nImóveis abandonados, degradados ou que apresentam riscos à população podem entrar no radar da Prefeitura de Goiânia para demolição. A identificação, feita a partir de fiscalizações e relatórios de órgãos municipais e de segurança, como a Defesa Civil, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM), avalia situações como estrutura, ocupação irregular e questões relacionadas à segurança e saúde pública local. As regras para a atuação do município foram regulamentadas pelo Decreto nº 2.783, publicado em dezembro de 2025.\nÀ reportagem, nesta sexta-feira (25), a Sefic informou que há uma lista com mais de 60 imóveis previstos para demolição, que variam entre fatores, sendo os principais o risco de desabamento e o uso como esconderijo ou ponto de apoio para criminosos. A divulgação de cada demolição, porém, é feita somente na semana da ação.