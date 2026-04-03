Antiga sede da Caixa: desapropriada pelo estado, que comprou à vista (Wildes Barbosa)\nO prédio que era ocupado pela Caixa Econômica Federal, localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Central de Goiânia, será transformado no novo centro administrativo do Governo de Goiás ao custo de R$ 101,6 milhões. A intenção de compra do prédio e de construção de duas torres no estacionamento do antigo Jóquei Clube, em frente ao imóvel, foi revelada pelo O POPULAR em julho de 2025, como parte de um projeto para criar um novo centro administrativo.\nEm março, o então vice-governador Daniel Vilela (MDB) afirmou que a mudança deve gerar redução significativa nos gastos com aluguéis e manutenções, com economia superior a R$ 21 milhões por ano. A ocupação do espaço começa em junho.\nPrédio da Funcef onde funcionava a superintendência da Caixa: governo de Goiás fará novo centro administrativo no local (Wesley Costa / O Popular)