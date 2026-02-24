Travas de segurança instaladas nas rodas dianteiras agora reforçam a proteção de carros de luxo visados por criminosos (Fábio Lima / O Popular)\nQuem frequenta o Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, já deve ter notado dispositivos extras de segurança no estacionamento. Modelos de luxo considerados mais visados por criminosos estão recebendo travas de segurança instaladas nas rodas dianteiras. O objetivo, segundo a administração, é prevenir furtos e garantir a integridade dos carros estacionados por longos períodos.\nEm nota ao POPULAR, a Indigo Brasil, empresa responsável pelo estacionamento do aeroporto, informou que as travas são emborrachadas, especialmente projetadas para a roda dianteira dos veículos. Elas podem ser instaladas sem a presença do proprietário.\nA empresa conta com profissionais que identificam a necessidade de adotar medidas proativas para evitar esse tipo de incidente. Por meio de rondas, eles identificam os modelos estacionados e procedem à instalação da trava”.