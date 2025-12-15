As novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deram o que falar entre os candidatos, autoescolas e condutores. No dia 1° de dezembro deste ano o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou uma resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescola para a prova de carteira de motorista.\nPara tirar a CNH, os candidatos deveram realizar as provas teóricas e práticas, sendo que haverá um curso teórico gratuito e digital. As novas regras começaram a valer no dia 9 de dezembro, segundo o Governo Federal.\nDurante uma coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (12), o presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), delegado Waldir Soares, informou que, com as novas regras, a CNH passa a ser um produto que estará ao alcance de todos.\nA CNH deixa de ser um produto apenas do rico e passa a ser de todos. Além da redução das horas-aula e de você poder fazer seu processo do início ao fim sozinho, você vai poder usar seu carro automático. Antes, você pagava cerca de R$ 300 para imprimir uma CNH. Hoje, você faz a opção entre ter uma CNH física ou digital", explicou.