Soldado Stival (esquerda) e tenente Anaise (direita) durante operação do Centro de Operações Aéreas (COA) (Divulgação/CBMGO)\nAs duas mulheres que passaram a integrar de forma pioneira a equipe do Centro de Operações Aéreas (COA) do Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) ocupam as funções de copiloto e operadora aerotática. As militares são Anaise Laurene de Paula Moreira, de 38 anos, e Raissa Stival Marques, a soldado Stival, de 31.\nAs duas mulheres integram as equipes responsáveis pelo funcionamento e manobras de aviões e helicópteros em missões críticas de resgate e salvamento em Goiânia. A tenente Anaise, de 38 anos, atua há uma semana como copiloto. Nesta função, ela trabalha auxiliando o comandante na operação direta da aeronave.\nApesar de ter iniciado há pouco tempo no cargo, a tenente Anaise tem 15 anos dedicados à corporação e já havia passado pelo COA em 2024, mas a falta de aeronaves disponíveis na época limitou a sua atuação.