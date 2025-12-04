-PMs e advogada são presos por agiotagem e violência em Goiás (1.3344052)\nUma advogada e três policiais militares foram presos em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), suspeitos de formarem um grupo criminoso envolvido em agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), eles concediam empréstimos com juros abusivos e utilizavam métodos violentos para cobrar os devedores, incluindo tortura. Algumas cobranças foram gravadas pelos próprios investigados para intimidar outras vítimas (assista acima).\nOperação\nA investigação culminou na Operação Mão de Ferro, realizada na última sexta-feira (28), com a participação de cerca de 80 policiais civis. Foram cumpridos nove mandados de prisão e 10 de busca e apreensão.\nDurante a ação, foram apreendidas armas de fogo e aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro. A polícia estima que o grupo tenha movimentado mais de R$ 7 milhões nos últimos dois anos, valor que foi bloqueado das contas dos investigados por ordem judicial.