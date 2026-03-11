A morte da soldado PM Gisele Alves Santana, 32, dentro de sua casa no Brás, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, sofreu uma reviravolta nos últimos dias após a liberação do resultado do exame de corpo de delito pelo IML (Instituto Médico Legal), identificando lesões no pescoço e no rosto.\nSeu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53, que chamou o resgate e a polícia no dia da ocorrência dizendo que a mulher havia atirado na cabeça, passou a ser o principal suspeito devido a várias circunstâncias tanto da cena do crime quanto das informações do relacionamento conturbado do casal.\nConfira abaixo o que se sabe sobre o caso.\nPor que o casou passou de suspeita de suicídio a homicídio?\nDivergências apontadas ao longo das investigações levaram autoridades a reclassificar o caso como morte suspeita e depois como homicídio. A principal razão foi o relacionamento conturbado que Gisele e Geraldo mantinham, com relatos de comportamentos abusivos e violentos por parte do tenente-coronel, além das lesões encontradas no pescoço e no rosto da vítima.