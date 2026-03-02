Policial nega as acusações e afirma ser vítima de um golpe; Ministério Público e Corregedoria da PM investigam o caso após denúncias de ameaças por dívida de empréstimo (Reprodução/Instagram Rhainna Lima e TV Anhanguera)\nA tenente da PM Rhainna Iannari Gomes Lima, de 40 anos, é suspeita de agiotagem após ameaçar uma manicure por causa de uma dívida. A policial nega as acusações e afirma que foi vítima de um golpe. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e pela Corregedoria da Polícia Militar. Confira o que se sabe sobre o caso.\nComo surgiu a dívida?\nSegundo a manicure, sua irmã pegou R$ 2,5 mil emprestados com a tenente Rhainna Lima. Ela afirma que decidiu assumir a dívida e que, com os juros aplicados, o valor aumentou ao longo do tempo.\nDe acordo com ela, já foram pagos mais de R$ 18 mil, mas o débito não teria sido quitado. A manicure relata que o valor teria passado de R$ 2,5 mil para R$ 11 mil e, posteriormente, para R$ 36 mil.