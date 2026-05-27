O fisiculturista Gabriel Ganley, 22, morreu devido a uma cardiomiopatia hipertrófica, indica a declaração de óbito. O jovem teve morte súbita e foi encontrado no sábado (23) por um amigo em seu apartamento, em São Paulo.\nA cardiomiopatia hipertrófica é o aumento da espessura do músculo do coração, explica Jorge Zarur, cardiologista e diretor de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp).\nA principal causa é genética, ou seja, a pessoa nasce com alguma predisposição, afirma o médico, e ter casos na família aumenta esse risco. A condição também pode ser adquirida pelo uso de anabolizantes ou por uma hipertensão mal controlada ao longo da vida, acrescenta Zarur.\nQuem tem cardiomiopatia hipertrófica tem maior chance de sofrer morte súbita, embora a condição se apresente em diversos graus, com menor ou maior risco. O paciente considerado de alto risco é aquele que também desenvolve arritmia.