Diferentemente de uma frente fria, o "cavado" é um sistema de ventos que acontece em grandes altitudes e ajuda a concentrar a umidade. Com isso, favorece a formação rápida de nuvens carregadas e pode provocar pancadas de chuva nesta semana em Goiás. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).\nO fenômeno, que avançou mais cedo do que o esperado pelo centro-oeste, traz um alívio momentâneo para os goianos, mas não significa o fim da estiagem nem da onda de calor que atinge o Estado.\nSegundo a meteorologista Elizabete Alves, do Inmet, o sistema ajuda a explicar a formação rápida das áreas de instabilidade.\nO cavado é uma condição de ventos em altitude bem intensificada, que contribui para o canal de umidade e favorece essa nebulosidade e chuvas pontuais”, explicou a especialista ao POPULAR.