Duas crianças de uma comunidade quilombola no interior do Maranhão estão desaparecidas desde o dia 4 de janeiro de 2026 e equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Exército seguem nas buscas.\nDesde o domingo (18) também há o reforço de equipes ligadas à Marinha do Brasil. As buscas se concentram na região da comunidade quilombola, onde há uma densa mata e um rio. Veja o que se sabe sobre o caso até aqui.\nQUEM SÃO AS CRIANÇAS DESAPARECIDAS E ONDE ELAS MORAM?\nAs crianças que seguem desaparecidas são os irmãos Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, moradores da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, município do interior do Maranhão com pouco mais de 100 mil habitantes.\nFamiliares relatam que as crianças saíram de casa para brincar na tarde de 4 de janeiro, um domingo, e não voltaram mais. Na comunidade quilombola, vivem cerca de 250 pessoas e as crianças costumam brincar entre as casas, em ruas de terra.