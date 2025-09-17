Carros eram transferidos para o DF, mas circulavam em Goiânia e Anápolis, segundo a polícia (Divulgação/Polícia Civil)\nCerca de 250 proprietários de veículos elétricos e híbridos de Goiás estão sendo multados por fraudar o endereço de residência, aponta a Secretária de Economia. De acordo com uma apuração do órgão e da Polícia Civil, os investigados declararam falsos documentos para receberem isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) oferecido por outros estados, como o Distrito Federal. Outros compraram carros dessa modalidade fora de Goiás, mas não fizeram a transferência domiciliar deles.\nEm uma nova fase da operação Quíron, o Estado autuou um novo grupo suspeito da prática de sonegação de impostos. Segundo a secretaria, por meio da Receita Estadual, desde o início da investigação, em agosto de 2024, foram identificados aproximadamente 700 veículos elétricos e híbridos com documentação fraudada.