O operador de máquinas Wil Robson Júnior que estava com a adolescente Nathály Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, só sobreviveu a descarga elétrica porque não fez movimentos bruscos ao pisar na água energizada, explicou o engenheiro eletricista Jovanilson Freitas ao POPULAR. Para o especialista, a atitude do jovem foi correta e o conhecimento dele sobre como agir nesse tipo de situação foi fundamental para sua sobrevivência.
Ele fica de joelhos, não se levanta, e para se afastar daquele ponto onde está o cabo energizado, ele sai arrastando o joelho de forma a não criar realmente a tensão de passo, que é justamente o momento que você cria uma diferença de potencial. Então o conhecimento dele nessa situação específica realmente foi o fator maior para o salvamento", explicou Freitas.