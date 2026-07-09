-Vídeo - Daniel e Caiado anunciam novo Centro Administrativo (1.3431076)\nA decisão de levar o novo Centro Administrativo do governo de Goiás para o Setor Central de Goiânia foi tomada principalmente por dois motivos: orçamento e integração. Segundo o governador Daniel Vilela (MDB), a compra do edifício vai reduzir gastos com aluguéis e manutenções, gerando uma economia de mais de R$ 21 milhões por ano (assista acima).\nSão mais de 26 mil metros quadrados com capacidade para abrigar 2,2 mil servidores que vão trabalhar aqui nos padrões mais modernos de integração e eficiência da máquina pública", explicou Vilela.\nAlém disso, a mudança é mais uma estratégia do Poder Público para revitalizar Setor Central. Ao POPULAR, o titular da Secretaria de Estado da Administração (Sead), Francisco Sérvulo, afirmou que a região faz parte da história e identidade de Goiânia. "A presença diária de milhares de servidores e cidadãos fortalece o comércio, movimenta a economia local e contribui para devolver protagonismo ao Centro, conciliando a valorização desse espaço histórico com uma nova dinâmica de desenvolvimento urbano", enfatizou.