Mogno de mais de 15 metros de altura será retirado por risco de queda (Fábio Lima/O Popular)\nO mogno histórico plantado há quase 70 anos em frente ao antigo Casarão da Rua 20, no Centro de Goiânia, foi retirado após laudos técnicos, realizados em 2021 e 2025, apontarem risco de queda e comprometimento da estrutura. Avaliações realizadas pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG) e pela Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) identificaram inclinação em direção à rua e estruturas próximas, galhos mortos com risco de queda, cavidades internas no tronco e perda de resistência da madeira — fatores que colocavam em perigo pedestres e imóveis próximos.\nSegundo os laudos, a vistoria complementar identificou um ninho de formigas na base da árvore, o que indica morte parcial de tecidos estruturais. Especialistas alertaram que, apesar da longevidade natural da espécie, as condições urbanas — solo limitado, poluição e restrição ao crescimento das raízes — diminuem a resistência e aumentam o risco de acidentes.