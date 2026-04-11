-Vídeo (1.3396792)\nA piraíba de 2 metros pescada pelos irmãos Jardem Martins Parreira e Jadson Martins Parreira, no Rio Araguaia, é uma das espécies que não poderá ser consumida e deve ser devolvida ao rio imediatamente após o registro (veja o vídeo acima). Considerado uma das maiores espécies de água doce do Brasil, esse peixe é alvo de monitoramento constante, como o realizado pelo "Projeto Piraíba", devido ao declínio de sua população e ao seu papel ecológico crucial como predador de topo.\nA Lei Estadual nº 13.025, de 1997, acrescido pela Lei nº 19.337, de 2016, determina que pescadores amadores ou esportivos devem obter a Licença de Pescador Amador ou Esportivo junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). A autorização é obrigatória para quem pesca sem fins econômicos e vale por um ano em todo o País. No entanto, o pescador deve ficar atento a regras estaduais ou municipais mais restritivas, como as aplicadas em Goiás.