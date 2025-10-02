Sobrado na Rua 233, no Setor Universitário, é demolido pela Prefeitura de Goiânia (Divulgação / Alex Malheiros (Secom))\nNo início da semana, a Prefeitura de Goiânia começou a demolir imóveis abandonados na capital, sendo o primeiro alvo um banheiro público abandonado na Avenida Independência. Nesta quarta-feira (1º), foi a vez de um imóvel particular localizado no Setor Leste Universitário. Conforme a gestão municipal, o objetivo é trazer mais segurança aos pedestres que passam próximo aos chamados "mocós", além de oferecer suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade que utilizam esses lugares.\nDe acordo com a prefeitura, o sobrado demolido na Rua 233, por exemplo, estava abandonado há mais de 10 anos, apesar do proprietário receber diversas notificações para promover reparos.\nO coordenador da Defesa Civil de Goiânia, Robledo Mendonça, disse que a medida foi necessária diante do risco estrutural, com risco iminente para os próprios moradores em situação de rua. Conforme a Polícia Militar, no local foram registradas inúmeras ocorrências de indivíduos portando arma branca, tráfico, receptação e até foragidos da Justiça.