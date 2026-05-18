Trecho urbano da BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia: concessão previa que anel viário fosse opção para veículos pesados e aliviasse congestionamentos em trecho (Wesley Costa)\nA concessionária Triunfo Concebra vai administrar as rodovias BR-153 e 060 até o final deste ano, decidiu o Tribunal de Contas da União (TCU). Inicialmente, a empresa administrava o trecho que ia do Distrito Federal até Minas Gerais, conforme o contrato de concessão. No entanto, atualmente, restou para a empresa a gestão do trajeto de Hidrolândia a Brasília. A própria concessionária informou que devolveu parte do trecho para relicitação, por questões financeiras, e, agora, deve desistir do restante que administra.\nAo POPULAR, a Triunfo Concebra informou, nesta segunda-feira (18), que o contrato de concessão passou por desequilíbrio financeiro em razão de uma série de fatores, como a mudança do cenário econômico e fiscal do país a partir de 2015, em comparação com o previsto na época da licitação, em 2013. Contudo, a empresa alegou que continua fazendo a manutenção da via.