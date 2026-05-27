A polêmica sobre o corte de árvores do Parque Lago das Rosas continua suscitando reações. Nesta terça-feira (26), a Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente (Arca) – entidade que reúne profissionais ligados à educação ambiental e ao planejamento urbano – publicou carta dirigida à Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), com o objetivo de “apresentar uma contribuição ao debate público” sobre o caso.\nNa semana passada, após o prefeito Sandro Mabel (UB) ter assinado uma ordem de serviço na segunda-feira (18) para a requalificação da unidade ambiental – com a construção de pet places, academias ao ar livre e outros espaços –, as máquinas começaram a trabalhar, de acordo com um projeto e um parecer técnico, ambos da equipe da Amma. O corte de duas árvores Ficus, na quarta-feira (20), levou à insatisfação de frequentadores do parque e ambientalistas em geral, o que levou a protesto contra a operação no domingo (24).