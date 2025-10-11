Com aval da Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) de Goiânia, a Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão (Agarc) mudou o serviço a ser prestado com a emenda impositiva ao orçamento municipal deste ano no valor de R$ 950 mil proposto pela vereadora Leia Klebia (Podemos). A Procuradoria-Geral do Município (PGM) afirma que a legislação não permite alterar o objeto do plano de trabalho, mas tanto a Secap como a entidade garantem que o objeto da parceria permanece inalterado.\nOriginalmente, o recurso seria usado para apoio estrutural da 34ª edição do Conectados, um evento voltado para o público evangélico jovem realizado anualmente pela Assembleia de Deus Ministério Madureira – Campo de Campinas (AD Campinas). Após O POPULAR publicar reportagem revelando a destinação da emenda, o líder da AD Campinas, bispo Oídes José do Carmo, afirmou que mandou dispensar o apoio da Agarc. A autora da emenda é casada com o pastor Jorge Pereira, da Assembleia de Deus do Jardim Mirabel (AD Mirabel), uma das congregações da AD Campinas.