Será realizada neste sábado (1º), na Vinícola Jabuticabal, em Nova Fátima, pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a inauguração da pavimentação da Rodovia GO-319, no trecho que liga o distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia, à GO-040, em Aragoiânia. Iniciada em 2017 por gestões anteriores, a obra se encontrava paralisada. A solenidade ocorrerá pela manhã e será liderada por Ronaldo Caiado (UB) e pelo prefeito de Hidrolândia e correligionário do governador, José Délio Alves Júnior (UB). Vereadores, vices, deputados e populares também participarão do evento.\nO trecho pavimentado pela Goinfra tem 11,7 quilômetros e inclui a implantação de um sistema de drenagem eficiente, além de sinalização horizontal e vertical, garantindo mais segurança e fluidez para os usuários. A expectativa é de que a obra vá impulsionar o desenvolvimento local, melhorando o escoamento da produção agrícola e facilitando o acesso a serviços de saúde e educação.