-Vídeo agressão na porta do TJGO (1.3339579)\nUm entregador de aplicativo foi agredido com um tapa no rosto por uma servidora na porta do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), na tarde desta quarta-feira (19). Segundo o advogado da vítima, Elton Araújo, a confusão começou porque a servidora não informou o local exato para a entrega no pedido e o trabalhador pediu que ela descesse para retirar a entrega. Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento exato da agressão (veja acima).\nO POPULAR tentou contato por telefone com a servidora na manhã desta quinta-feira (20), mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também não localizou a defesa dela.\nEm nota, o TJGO lamentou o ocorrido e informou que a servidora envolvida nos fatos já foi identificada e que ‘todas as providências administrativas foram imediatamente iniciadas para a apuração rigorosa do caso’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).