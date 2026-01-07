-Vídeo do entregador sofrendo racismo (1.3358164)\nUm entregador sofreu racismo em Anápolis, a 55km de Goiânia, ao ser chamado de ‘preto seboso’ durante uma discussão no trânsito com um motorista. Em entrevista à TV Anhanguera, o entregador contou que filmou o momento para se resguardar, pois pensou que o motorista fosse agredi-lo fisicamente, e não esperava o ato racista. Jean Carlos Bento denunciou o caso na polícia.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa para que pudesse se posicionar.\nNunca aconteceu isso comigo de uma pessoa virar para mim e me xingar daquela forma. O que eu mais queria era justiça para ele não fazer com outras pessoas o que ele fez comigo”, relatou.\nAtendente de lanchonete denuncia que foi chamada de 'macaca' por cliente após cobrança de pagamento, em Anápolis