-entregadores_agride_anapolis (1.3440585)\nEntregadores por aplicativo invadiram a casa de um cliente e o agrediram após uma briga por causa de um pedido, em Anápolis, de acordo com a Polícia Civil (PC). Um vídeo obtido pela TV Anhanguera mostra o momento em que dezenas de motociclistas chegam ao local. Outras imagens registram o portão derrubado e o carro da vítima danificado após a confusão (veja acima).\nAo POPULAR, a Polícia Militar (PM) informou que o suspeito de acionar os demais entregadores foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis. Por não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele até a publicação desta reportagem.\nA Associação dos Entregadores e Motoboys de Aplicativo de Goiás (ASSEMAG) informou em nota ao POPULAR que “não compactua com qualquer ato de violência, intimidação ou dano ao patrimônio, independentemente de quem o pratique”. Acrescentou que “um caso isolado não representa a conduta da categoria dos entregadores”, e que permanece à disposição para colaborar com os esclarecimentos necessários (veja a nota completa no final).