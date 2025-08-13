-ENTREGADORES_DISTRIBUIDORA_ROJOES (1.3299604)\nEntregadores protestaram com buzinaço e ainda jogaram rojões dentro de distribuidora após o dono do estabelecimento discutir com um motoboy, no setor Bela Vista, em Goiânia. Vídeos gravados pelos motociclistas mostraram uma discussão anterior do comerciante, que reclamava a respeito das motos estacionadas em vagas destinadas aos clientes. Depois, há cenas da manifestação acalorada de dezenas de entregadores (veja a cima).\nEm nota, a Associação dos Entregadores e Motoboys de Aplicativos de Goiás informou que o proprietário da distribuidora costuma “coagir entregadores a não estacionar” no local e que a “truculência” ocorre há bastante tempo. Conforme a entidade, os entregadores costumam parar nas proximidades por causa do volume de pedidos de uma pizzaria, mas que a prioridade é simplesmente “chegar, coletar o pedido e seguir para a entrega final”, pois “para entregador, tempo é dinheiro”.